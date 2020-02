CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER KUMBULLA / Come già anticipato da Calciomercato.it, l'Inter è da tempo sulle tracce di Marash Kumbulla. Il talento classe 2000 del Verona è tra le più grandi sorprese della stagione in corso e ha attirato le attenzioni anche di Juventus, Napoli, Lazio, Fiorentina e società straniere, tra le quali Manchester City e United, Everton, Chelsea, Lipsia, Bayern Monaco e Borussia Dortmund.

Tuttavia, per anticipare la folta concorrenza,starebbe studiando un eventuale scambio clamoroso: clicca qui per ulteriori dettagli.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Napoli, c'è la decisione di Kumbulla: le ULTIME DI CM.IT

Calciomercato Inter, scambio per Kumbulla: le ultime

I continui interessi delle migliori società italiane ed europee per Kumbulla hanno spinto il Verona a valutarlo fino a 30 milioni di euro, cifra esosa per un giovane difensore alla prima stagione a grandi livelli. Così, forte anche dell'interesse del giocatore, riporta il 'Corriere dello Sport', l'Inter starebbe vagliando un eventuale scambio con Chong, altro talento trattato per l'estate. Il prospetto del Manchester United è in scadenza di contratto e sarebbe vicino ai nerazzurri, che vorrebbero però girarlo in prestito a un club amico: più lontana l'ipotesi cinese (complice il Coronavirus), spunterebbe quindi l'idea Verona, società che gli garantirebbe ampio spazio. Il prestito di Tahith Chong potrebbe quindi far abbassare le pretese del club scaligero avvicinando Kumbulla alla formazione di Conte.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Napoli, aumenta la concorrenza per Kumbulla

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Marotta scatenato | Colpo vicinissimo dalla Premier!