CALCIOMERCATO INTER BARCELLONA LAUTARO MARTINEZ / RealMadrid, Chelsea e pure il ManchesterUnited hanno mostrato interesse, ma su Lautaro Martinez è soprattutto il Barcellona ad aver messo gli occhi e l'Inter è già stata avvertita. Autore di 16 gol in 29 partite in questa stagione che lo ha consacrato a livello internazionale, l'attaccante argentino classe '97 ha scatenato un'asta internazionale che vede nei blaugrana la società maggiormente interessata e già al lavoro per tentare di strappare il 'Toro' al club nerazzurro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Un intermediario che vanta ottimi rapporti con entrambe le dirigenze, scrive oggi il 'Corriere della Sera', sta tessendo la tela delle relazioni diplomatiche tentando di impostare una maxi-operazione per l'estate.

Lautaro è inevitabilmente tentato dalla proposta Barça, soprattutto alla luce del contratto da 7 milioni di euro all'anno che al 'Camp Nou' non avrebbero problemi a garantirgli (ora guadagna 1,5 all'anno) e del pressing di Lionelin persona. Ma non solo. La novità delle scorse ore è che il Barcellona sarebbe disposto a trattare pure a cifre superiori rispetto ai 111 milioni di euro previsti dalla clausola rescissoria presente nel contratto dell'argentino e valida dal 1° al 15 luglio, ma inserendo nell'affare delle contropartite tecniche. All'Inter non dispiacciono profili giovani comee Carles, ora entrambi in prestito, ma attenzione anche al pallino di Conte, Arturo, ma si era parlato anche di un sogno (complicatissimo). Se ne riparlerà in queste settimane.

