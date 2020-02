CALCIOMERCATO JUVENTUS ICARDI GABRIEL JESUS / La Juventus ha tra le priorità del prossimo calciomercato l'acquisto di un nuovo centravanti di spessore internazionale per ringiovanire il reparto offensivo. Un pallino della dirigenza, di fatto mai scomparso dai radar, rimane quel Mauro Icardi sul quale si addensano le nubi del possibile, mancato riscatto da parte del Paris Saint-Germain con conseguente ritorno all'Inter, chiaramente non per restarci.

Ma il caso esploso aldopo la sanzione dell'UEFA e l'esclusione dalle prossime due competizioni europee, in attesa dell'esito del ricordo, invita a tener d'occhio anche la possibile fuga di stelle da Manchester. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rimpianto Allegri | La rivoluzione 'sarriana' solo sottoscritta da Agnelli

Anche perché proprio al City gioca uno dei pupilli del tecnico Maurizio Sarri, che per età, caratteristiche e costi potrebbe rappresentare la soluzione perfetta per l'attacco juventino. Si tratta del brasiliano GabrielJesus, classe '97. Quattro anni più giovane di Icardi, ma secondo 'Tuttosport' stessa valutazione: il Psg può riscattare l'argentino per 70 milioni di euro che possono bastare anche a convincere il City a cedere il suo gioiello. Dovesse arrivare la conferma dell'esclusione dalla Champions, Gabriel Jesus potrebbe diventare improvvisamente alla portata del club bianconero che tiene d'occhio la situazione, senza dimenticare però quel 'Maurito' che su input della moglie-agente Wanda Nara sembra prendere difficilmente in considerazione la soluzione Madrid e potrebbe preferire un rientro in Italia, a Torino, per non allontanarsi troppo da Milano. Sotto osservazione ci sarebbe anche il giovanissimo Myron Boadu dell'Az Alkmaar, di cui vi avevamo parlato a novembre. Valutazione importante da circa 20 milioni per un giovane da svezzare.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, Raiola a tutto campo su Pogba: "Il resto sono ca**ate!"