ATLETICO MADRID LIVERPOOL SIMEONE / Diego Simeone commenta a 'Sky' la vittoria dell'Atletico Madrid sul Liverpool nell'andata degli ottavi di finale di Champions: "E' stata una partita bella, molto intensa, con molta qualità. I nostri sono stati un blocco: abbiamo iniziato a pressare altro, ci è andata bene e abbiamo trovato il gol.

Poi ci siamo messi dietro, abbiamo ridotto il loro spazio, abbiamo avuto qualche occasione in contropiede. Sono contento dello sforzo dei giocatori che hanno capito che bisogna giocare così: da squadra. Non pensiamo al ritorno perché manca tanto: c'è il, ma sono contento per la nostra gente e i giocatori. I tifosi? Quando siamo arrivati allo stadio, mai visto una cosa così: emozionante, da brividi e sentivo dentro che avevamo un gol di vantaggio".