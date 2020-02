BORUSSIA DORTMUND PSG HAALAND COSTACURTA / Ha ripreso da dove aveva interrotto, nonostante il cambio di maglia: Erling Haaland ha aperto gli ottavi di finale di Champions League con la sua firma.

Doppietta per l'attaccante norvegese che ha trascinato ilcontro il: 2-1 per i tedeschi con il 19enne che ha conquistato tutti o quasi.

Commentando la prestazione di Haaland a 'Sky', Alessandro Costacurta ha emesso un giudizio non proprio positivo sul calciatore: "Non vincerà mai il Pallone d'Oro" le parole dell'ex difensore del Milan che porta come esempio un altro baby fenomeno come Mbappe capace di mettere il suo zampino negli ultimi 31 gol del Psg tra reti e assist.