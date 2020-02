CHAMPIONS LEAGUE HAALAND NEYMAR LIVERPOOL / Nel segno di Haaland: brilla la stella del giovane attaccante norvegese che con la sua doppietta consente al Borussia Dortmund di battere 2-1 la corazzata Psg. E' il rientrante Neymar a tenere in piedi la formazione di Tuchel con il gol del momentaneo pareggio: lo stesso brasiliano sfiora anche il 2-2 con una conclusione che si spegne all'incrocio dei pali.

ATLETICO MADRID-LIVERPOOL 1-0: 4' Saul (A)

BORUSSIA DORTMUND-PSG 2-1: 69' Haaland (B), 75' Neymar (P), 77' Haaland (B)