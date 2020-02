CALCIOMERCATO JUVENTUS SARRI NAPOLI / La vittoria contro il Brescia è servita alla Juventus per tornare in testa solitaria alla classifica di Serie A: i bianconeri però continuano a non convincere dal punto di vista del gioco, un fattore che non fa che alimentare le critiche nei confronti di Maurizio Sarri, allenatore preso dalla dirigenza juventina proprio per fare il salto di qualità a livello di gioco.

Il tecnico di Figline sembra non essere ancora entrato in sintonia con l'ambiente bianconero, così si parla anche di un possibile addio a fine stagione, soprattutto se non dovesse arrivare la Champions League.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, rimpianto Allegri | La rivoluzione 'sarriana' solo sottoscritta da Agnelli

Un Sarri libero sarebbe un boccone goloso per diverse squadre che potrebbero cambiare allenatore: tra queste potrebbe esserci anche il Napoli dove Gattuso non è ancora sicuro della conferma. Come raccontato da 'gonfialarete.com', proprio il ritorno di Sarri sarebbe il sogno proibito di Aurelio De Laurentiis in caso di cambio tecnico a fine stagione: un nome che si affianca a quello di Gian Piero Gasperini, altro candidato presidenziale. Il direttore sportivo Giuntoli, invece, punterebbe su Juric e Simone Inzaghi.