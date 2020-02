CALCIOMERCATO MILAN MANCHESTER UNITED RANGNICK / Ralf Rangnick continua ad essere un nome accostato al Milan, nonostante la pesante chiusura di Paolo Maldini e le smentite dello stesso tedesco ai microfoni di Calciomercato.it: il direttore tecnico milanista di recente ha definito Rangnick "un profilo non da Milan".

Frasi lette come una spaccatura all'interno della società tra chi preme per affidare la squadra all'ex tecnico dele chi, invece, vorrebbe continuare con Pioli che si sta conquistando sul campo la riconferma.

Intanto dall'Inghilterra arriva la notizia dell'interesse del Manchester United per lo stesso Rangnick: come riferisce 'The Indipendent', i 'Red Devils' vorrebbero affiancare il tedesco a Solskjaer nel ruolo di direttore tecnico. Un interesse che, se confermato, spingerebbe il Milan ad uscire allo scoperto: con la concorrenza del Manchester United, i rossoneri dovrebbero far partire l'affondo il prima possibile per non rischiare di veder sfumare la pista tedesca.