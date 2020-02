Napoli, Hamsik ancora azzurro: parla l'agente

NAPOLI HAMSIK FUTURO AGENTE / Ancora il Napoli nel futuro di Marek Hamsik, non può da giocatore ma da dirigente. L'agente del calciatore, Martin Petras, intervenuto ai microfoni di 'Radio Kiss Kiss', ha parlato di questa ipotesi: "Secondo me come doveva fare quel benedetto giro di campo, non può deciderlo lui - ammette Petras - Sicuramente ci penserà ma qualcuno te lo deve chiedere. Siamo favorevoli a parlarne, anche se lui vuole giocare per altri due anni.

Sarebbe importante uno come lui nel Napoli, come fanno Inter, Milan e Juve".

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo del calcio CLICCA QUI

NAPOLI NEL CUORE - "Ha Napoli nel cuore, difficile che torni a vivere a Napoli. La famiglia si sposta in Slovacchia fino a quando lui sarà in Cina, questa è la sua decisione. A fine carriera penserà a cosa fare; ha già avviato attività commerciali e ci tiene molto alla sua scuola calcio che sta in Slovacchia, ma non è detto che non possa farne un’altra a Napoli".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, tregua Allan-Gattuso: il futuro è segnato

Napoli, caso multe: niente ricusazione | Respinto ricorso di sei calciatori