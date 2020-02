CALCIOMERCATO REAL MADRID FODEN MANCHESTER CITY / La bufera Manchester City è ancora lontana dall'essere conclusa: mentre la società inglese ha presentato ricorso contro l'esclusione di due anni dalla Champions, un'eventuale conferma della sentenza Uefa potrebbe aprire scenari di smobilitazione, almeno parziale.

Così da, sono tanti i calciatori ora a disposizionefiniti nel vortice delle indiscrezioni di calciomercato.

Tra i nomi c'è anche quello di Phil Foden, 19 anni, in passato accostato anche a Juventus e Roma: secondo quanto riferisce 'donbalon.com', il Real Madrid sarebbe pronto a far partire l'assalto al centrocampista inglese. Affare non da poco perché si parla di una possibile offerta da 80 milioni di euro che dalla Spagna potrebbe partire, destinazione Manchester.