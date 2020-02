CALCIOMERCATO JUVE MILAN THIAGO ICARDI / Stasera torna la Champions League con Borussia Dortmund-Psg e Atletico Madrid-Liverpool. Occhi puntati in Germania in ottica calciomercato, con Juventus e Inter interessate alla situazione di Mauro Icardi. Il bomber argentino, che ad inizio stagione ha fatto registrare numeri importanti, sta attraversando una fase calante e la decisione di stasera di Tuchel di escluderlo dall'undici titolare è alquanto emblematica. La panchina del calciatore rafforza le voci, provenienti dalla Francia in queste ultime settimane, che vogliono il Psg non intenzionato a riscattare Icardi.

L'attaccante è dunque pronto a dire addio al capoluogo francese con Real Madrid e Juventus - Inter permettendo - pronte a provarci.

Thiago Silva titolare ma futuro segnato

Altra situazione di calciomercato in casa Psg che interessa le nostre squadre è quella legata a Thiago Silva. Il brasiliano, desideroso di restare sotto la Torre Eiffel, anche questa sera giocherà titolare, nel match contro il Borussia. Per Tuchel è un punto fermo della squadra ma della stessa idea non sembra essere Leonardo, che non pare avere alcuna intenzione di prolungare il contratto del giocatore. Troppo pesante per le casse del club francese. Il Milan potrebbe quindi decidere di puntare sulla sua esperienza e la sua presenza in campo di questa sera certifica quanto sia ancora integro fisicamente e pronto per continuare a giocare ad alti livelli nel calcio che conta.

