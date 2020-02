ATALANTA VALENCIA ILICIC / Josep Ilicic ha parlato in conferenza stampa al fianco di Gian Piero Gasperini alla vigilia di Atalanta-Valencia, andata degli ottavi di finale di Champions. Lo sloveno analizza le insidie del match: "Sarà una partita molto difficile, tecnicamente sono forti. Speriamo di fare una grande partita, non dobbiamo lasciargli molto spazio e non dobbiamo fare errori.

Speriamo in una grande sfida e un risultato positivo".

Ilicic racconta le emozioni del match: "Ci alleniamo per queste partite: soffrivo quando non potevo dare una mano ai miei compagni, anche se possono fare bene anche senza di me. Speriamo domani di far bene, poi vediamo a Valencia quel che possiamo fare". Infine, Ilicic parla delle suo potenzialità da grande: "Se sono da top club? Non penso a queste cose, tutti come Atalanta stiamo facendo una competizione molto importante, siamo tutti giocatori europei. Il torneo è molto difficile, ce lo siamo conquistati sul campo. Io faccio parte del mio gruppo, penso che tutti meritino di essere nelle top squadre europee".