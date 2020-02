JUVENTUS EMRE CAN BORUSSIA DORTMUND / Emre Can dice addio a titolo definitivo alla Juventus: verificatesi le condizioni che rendevano obbligatorio il riscatto da parte del Borussia Dortmund, come annunciato dalla società bianconera. "Juventus Football Club S.p.A. comunica che, a seguito del verificarsi delle prestabilite condizioni contrattuali, è scattato l’obbligo di acquisizione a titolo definitivo da parte della società Borussia Dortmund GmbH & Co.

KGaA del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Emre Can a fronte di un corrispettivo di € 25 milioni pagabili in tre esercizi - si legge nel comunicato del club piemontese -. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 12,4 milioni, al netto del contributo di solidarietà e degli oneri accessori".

Arrivato a parametro zero due anni fa, Emre Can è finito ai margini del progetto tecnico di Sarri: escluso dalla lista Champions per la fase a gironi, il centrocampista tedesco non ha nascosto il suo malcontento. Nel corso dei mesi, l'ex Liverpool non è riuscito a ritagliarsi spazio nella formazione bianconera e si è arrivati così all'addio nel mercato di gennaio. Ora per lui arriva il riscatto obbligatorio da parte del Borussia Dortmund: la sua avventura in bianconero è chiusa definitivamente.