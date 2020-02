NAPOLI MULTE RICUSAZIONE / Niente ricusazione: il giudice unico del tribunale di Napoli, Arduino Buttafoco, avrebbe respinto il ricorso presentato dai legali di Insigne, Manolas, Lozano, Milik, Zielinski e Mertens che chiedevano la ricusazione dell'arbitro Bruno Piacci.

Lo riferisce 'gazzetta.it', secondo cui il giudice non ha ritenuto valida la motivazione dei legati Rigo e Diana in rappresentanza dei sei giocatori: la tesi era che Brunonon potesse essere considerato super parters in quanto già nominato in passato dalin altri arbitrati e perché dovendo farlo in 24 collegi diversi - uno per ogni giocatore - perdeva il requisito di imparzialità.

La vicenda in questione è relativa alle multe decise dalla società in seguito a quanto accaduto al termine della gara casalinga di Champions con il Salisburgo: l'ammutinamento, con la squadra che si rifiuta di andare in ritiro nonostante la decisione della società, che ha portato ad una rottura tra club e giocatori di cui ancora oggi si risentono gli effetti.