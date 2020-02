ATALANTA VALENCIA GASPERINI / Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, si è concesso ai microfoni di 'Sky Sport' alla vigilia dell'ottavo di finale di Champions League in programma domani sera a San Siro contro il Valencia: "Quella spagnola è una squadra di valore, abituata a giocare le coppe.

Ha qualche defezione in difesa, noi dobbiamo pensare solo a noi perché le partite di Champions sono sempre difficili". Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

La carica di San Siro: "Deve essere un'emozione positiva da utilizzare per giocare meglio e per fare tutto il possibile, il pubblico sarà numeroso e si sposterà dalla città a San Siro. Ci sono tutte le condizioni per fare una grande gara".

Le ultime di formazione: "Attueremo i nostri accorgimenti in base al Valencia e alla partita che vorremo fare. Zapata fuori? Abbiamo già giocato senza di lui con grandi risultati, sono soluzioni che ci teniamo sia per l'inizio della gara sia per cambiare a partita in corso".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Atalanta, la mossa per Pasalic | Le ultime di CM.IT

Atalanta-Valencia, l'ex fa il pronostico per Champions e Scudetto