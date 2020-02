CALCIOMERCATO NAPOLI ALLAN GATTUSO / Pace fatta o almeno una tregua: Allan è pronto a riconquistare la fiducia di Gattuso dopo essere rimasto a guardare i suoi compagni in Cagliari-Napoli. "Allan ha camminato e quindi resta a casa" le parole dell'allenatore alla vigilia della trasferta sarda che hanno motivato l'esclusione anche dai convocati dell'ex Udinese.

Così è arrivata la non convocazione con tanto di motivazione pubblica per far sì che il messaggio arrivasse anche al resto della squadra: gioca solo chi suda e lavora come vuole Gattuso. E Allan deve aver recepito il segnale tanto che domenica ha svolto in solitaria una lunga seduta di allenamento e il giorno dopo si è scusato con l'allenatore. Pace fatta e il brasiliano pronto a riprendersi una maglia da titolare, almeno fino a maggio: al termine della stagione, infatti, il destino del 29enne appare segnato. Quasi certa la sua cessione, resta da vedere quale sarà la squadra che riuscirà ad accaparrarselo: in Italia si è parlato di Juventus (dove ritroverebbe Sarri) e Inter, ma anche l'estero con l'Everton di Ancelotti in prima fila e magari un possibile ritorno di fiamma del Psg. Intanto c'è la tregua con Gattuso e un finale di stagione da onorare.