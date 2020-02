p>CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Giorgiodomenica pomeriggio è tornato in campo dopo il lungo infortunio che lo ha tenuto per diversi mesi lontano dal rettangolo verde di gioco: solo uno spezzone nel finale della sfida contro il, per mettere pian piano minuti nelle gambe, con il capitano della Juventus accolto al suo ingresso in campo da una super ovazione del suo pubblico. Un'ottima notizia per la Nazionale di Robertoin vista di Euro2020 e per Maurizio Sarri, con Chiellini che si candida ora ad una maglia da titolare per la sfida di Champions contro ile per il derby d'Italia in programma a Torino contro l'il 1 marzo.Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Un rientro che avvicina anche sempre di più Chiellini al rinnovo di contratto: secondo quanto riportato infatti da 'Sportmediaset', la dirigenza bianconera vuole prolungare almeno di un anno l'accordo con il proprio capitano, in scadenza nel prossimo giugno.

