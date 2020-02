CALCIOMERACATO LECCE IMBULA LOKOMOTIV MOSCA / La finestra invernale di calciomercato in Russia non si è ancora chiusa: la deadline è fissata a venerdì 21 e in questi ultimi giorni non sono da escludere importanti colpi in entrata che potrebbero anche rigurdare il nostro campionato.

Secondo infatti quanto riportato da 'Foot Mercato', Giannelli, centrocampista classe 1992 in prestito alma di proprietà dellopotrebbe lasciare nelle prossime ore l'Italia e trasferirsi al: il club russo sta cercando in questi ultimi giorni di definire l'operazione di mercato per il giocatore che è stato escluso danelle ultime sette partite. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui