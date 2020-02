p>LUDOGOREST INTER BASTONI / Antoniopotrebbe ancora fare a meno di Alessandro: l'ex centrale di, sbarcato all'in estate, è diventato in poco tempo un elemento importantissimo per la retroguardia nerazzurra ma il classe 1999, dopo la squalifica scontata in campionato nel derby contro il, si è accomodato in panchina anche nell'ultimo scontro perso all'Olimpico contro la. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Secondo quanto riportatato da 'La Gazzetta dello Sport', Bastoni è alle prese con l'influenza e per questo Conte ha preferito non rischiarlo in campionato contro la Lazio: a questo punto sono alte le probabilità di un possibile forfait anche in vista dell'andata dei sedicesimi di Europa League in programma giovedì contro il Ludogorets. Spazio ancora a Godin, con D'Ambrosio favorito su Skriniar e Ranocchia al centro al posto di De Vrij.

