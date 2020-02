TOTTENHAM INFORTUNIO SON MOURINHO / Pesantissima tegola per il Tottenham di Mourinho.

Gli 'Spurs' perdono ancheper infortunio: il club inglese ha comunicato che l'attaccante "dovrà sottoporsi a un intervento chirurgico questa settimana dopo aver subito la frattura del braccio destro".

Intervenuto in conferenza stampa, lo 'Special One' si è detto piuttosto pessimista sul rientro del sudcoreano: "Per questa stagione non conto più su Son e so che sentiremo la sua mancanza. Il club ha diffuso un bel comunicato, ma io lo avrei scritto in modo diverso. Se Son giocherà due o tre partite, sarà perché il nostro portavoce è stato ottimista, e spero che abbia ragione. Ma personalmente non la penso così".

