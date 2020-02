CALCIOMERCATO MILAN KESSIE SOUMARE / A giugno il Milan potrebbe far scattare l'ennesima rivoluzione. Sono tanti, tra i giocatori, quelli a rischio 'taglio', tra questi figura anche l'ivoriano Kessie. Il centrocampista è stato già sul calciomercato nelle ultime due sessioni, alla fine però è sempre rimasto un po' per mancanza di offerte congrue un po' perché quelle arrivate non hanno allettato l'ex Atalanta. Kessie potrebbe restare a Milano passando sull'altra sponda dei Navigli, ovvero all'Inter che a gennaio abbozzò già un tentativo ipotizzando uno scambio con Politano. Il classe '96 piace ad Antonio Conte e per caratteristiche sarebbe senz'altro un buon rinforzo e valida alternativa ai titolari.

Più verosimile un trasferimento in, dove il 23enne di Ouragahio - che un po', non troppo, è stato agevolato dacol passaggio al centrocampo a quattro - ha da tempo diversi estimatori

Calciomercato Milan, 60 milioni per l'erede di Kessie: le ultime

Il Milan potrebbe voler incassare non meno di 25 milioni di euro per Kessie, mentre per quanto riguarda il sostituto ci sono novità importanti dall'Inghilterra. Stando al 'Express', infatti, il club rossonero si è iscritto alla corsa al cartellino di Boubakary Soumare, centrocampista 20enne franco-senegalese in forza al Lille ma di recente messo ai margini della rosa per comportamenti poco professionali. Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal e Tottenham sono le grandi straniere sulle tracce del '99, valutato sui 60 milioni di euro e mesi fa accostato a Inter e Napoli. Va tuttavia detto che il Milan potrebbe avere una sorta di corsia preferenziale dato che sulla società francese ha notevole influenza la proprietà rossonera, ovvero il fondo statunitense Elliott.

