NAPOLI MILIK KOULIBALY / Prosegue la preparazione del Napoli in vista dell'anticipo di venerdì contro il Brescia prima della sfida al Barcellona di Messi. Da Koulibaly e Hysaj a Milik, sono diversi i giocatori alle prese con gli infortuni. In questo senso, però, arrivano buone notizie soprattutto dall'attaccante polacco. Come comunicato dal club azzurro nel report dell'allenamento odierno, infatti, "Milik ha svolto allenamento col gruppo saltando solo la partitina finale.

Terapie e lavoro personalizzato in palestra per Hysaj. Non si sono allenatie Koulibaly per l'influenza". Nessun allarme, dunque, per Rinoin vista dei prossimi decisivi impegni della squadra azzurra.

