JUVENTUS BERNARDESCHI KHEDIRA / Buone notizie per Maurizio Sarri in vista del ritorno della Champions League e dei prossimi decisivi scontri in campionato e Coppa Italia.

Oltre a Pjanic, che ha accusato solo un lieve affaticamento muscolare , l'allenatore dellaritrova anchee il lungodegente. Entrambi rientreranno in gruppo nei prossimi giorni, con l'esterno che punta già la Spal. Per quanto riguarda il centrocampista tedesco si procederà invece con maggiore cautela dato il lungo stop. L'infermeria bianconera si svuota.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Raiola a tutto campo su Pogba: "Il resto sono ca...ate!"