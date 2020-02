CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA POGBA/ Intervistato ai microfoni di 'TalkSport', Mino Raiola, agente di Paul Pogba, è tornato sulla risposta a Solskjaer: "L'uscita ha portato fortuna allo United, che ha vinto contro il Chelsea. Comunque penso che l'uscita del tecnico sia stata fuori luogo. Non ho offerto il giocatore in giro, se uno andasse a leggere l'intervista completa potrebbe vedere come le frasi sull'Italia siano un discorso a parte, ora Paul deve pensare a ritornare per chiudere la stagione alla grande".

Raiola ha poi aggiunto: "Ho risposto come Mino Raiola ad una domanda sull'Italia, non posso farlo? Mi hanno chiesto se a Pogba piacesse l'Italia, e non se fosse legato in ottica di calciomercato alla Penisola".

Su Solskjaer: "Pogba non è di proprietà dello United, ma è un dipendente di quella società. Non ho mai parlato di Ole ai giornali, mentre lui parla sempre di me. Sono interessato soltanto sui miei giocatori e loro sono felici di questo".

Su Neville: "Ha una grandissima conoscenza del calcio, sono stupito che il suo Salford non sia già in Premier League. Non mi interessa di ciò che dice Gary Neville, e non ho problemi con lo United. La discussione è stata portata a livelli eccessivi".

Su Pogba: "E' legato al Manchester United e i tifosi dovrebbero leggere l'intera intervista. La frase sull'Italia era legata ad un altro contesto, tutto il resto sono delle ca**ate!"

Sugli altri giocatori dello United: "Se vogliono essere rappresentati da me, perché no?"