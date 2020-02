Calciomercato Milan: finalmente Rebic, ma spunta una novità!

CALCIOMERCATO MILAN REBIC EINTRACHT FRANCOFORTE/ Ante Rebic, attaccante del Milan di Stefano Pioli, sta finalmente trovando i gol e la serenità dopo un inizio di stagione decisamente difficile.

Stando però a quanto riportato da Bruno, direttore sportivo dell'Eintracht di Francoforte, club dal quale è a Milano in prestito, ci sarebbero delle novità interessanti: "Abbiamo dovuto concludere l'operazione in pochissimi minuti e non sono state fissate delle cifre per i riscatti dei due giocatori". Queste le parole del dirigente ai microfoni di 'Kicker', un annuncio che cambia molto in merito alle sorti del giocatore croato.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Milan, permanenza Pioli | Parla Adani