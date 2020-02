CALCIOMERCATO ATALANTA PASALIC CHELSEA RISCATTO - La decisione è presa: l'Atalanta riscatterà Mario Pasalic dal Chelsea.

Arrivato nell'estate del 2018 in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro, ha convinto pienamente la dirigenza nerazzurra e l'allenatore, Gian Piero, che lo ha mandato in campo ben ventinove volte in stagione, sette i gol realizzati, l'ultimo decisivio contro ladi. Nel frattempo, l'Atalanta, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , cercherà di strappare uno 'sconto' rispetto ai 15 milioni pattuiti nell'estate del 2018 per il riscatto del 25enne calciatore croato. Ma, in ogni caso, se non dovesse riuscirci, il club diinvestirà la cifra prevista e Pasalic diventerà un giocatore dell'Atalanta a titolo definitivo. Novità sono attese tra la fine del mese in corso e l'inizio del prossimo.