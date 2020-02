Calciomercato Roma, 'pressioni' dalla Turchia per l'addio di Under

CALCIOMERCATO ROMA UNDER / La Turchia, avversaria dell'Italia nel girone di Euro 2020, prepara la rassegna continentale che sarà uno dei punti fondamentali per il rilancio ad alti livelli del movimento calcistico turco.

Al lavoro per lo sviluppo a livello internazionale c'è anche l'ex stella Hamit, ex tra le altre died ora membo della Federcalcio turca.

Proprio Altintop, intervistato dal quotidiano tedesco, 'Bild', ha parlato dello stato di salute del calcio turco soffermandosi anche sulla necessità di portare più calciatori del suo Paese a giocare con continuità in grandi campionati come la Bundesliga, un torneo che conosce bene e che potrebbe essere la prossima destinazione anche di un turco del nostro campionato. Stiamo parlando del romanista Cengiz Under, sul quale Altintop si è espresso così: "Vogliamo portare il calcio turco ai massimi livelli e siamo al lavoro per questo. Vorrei vedere più calciatori turchi in Bundesliga, e anche negli altri campionati top europei. Cengiz Under della Roma è un candidato che potrebbe fare questo passo. Il mio sogno è che il maggior numero possibile dei nostri ragazzi giochi sul più grande palcoscenico calcistico. I segnali sono positivi e il campionato europeo in estate è una vetrina perfetta".