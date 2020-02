JUVENTUS KLOPP LIVERPOOL SARRI/ Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match contro l'Atletico Madrid, Jurgen Klopp, manager del Liverpool, è tornato sull'argomento Juventus: "Davvero non volevo mettere alcuna pressione sul lavoro di Sarri.

Mi è stata posta una domanda ed ho risposto senza pensare, ma le ragioni per le quali i bianconeri non sono in fuga in Serie A sono l'Inter e la Lazio, ho visto la loro partita ed ho capito. Rispetto troppo Maurizio Sarri e non volevo metterlo in difficoltà, sono stato contento della sua risposta simpatica".

Klopp ha poi aggiunto scherzando: "Nessuno dovrebbe prendere la cosa così tanto sul serio, poi sappiamo tutti che la grande favorita è il PSG, sono loro ora ad avere la pressione addosso". (ride, ndr)