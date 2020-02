SERIE A ERIKSSON LAZIO JUVENTUS / L'uomo dell'ultimo scudetto della Lazio crede che il suo 'allievo' possa riuscire a centrare la grande impresa 20 anni dopo. Parola di Sven-Goran Eriksson, che in un'intervista concessa al quotidiano 'La Repubblica' fa il punto sulla corsa al titolo in Serie A e lancia la 'sua' Lazio: "Perché può vincere? Perché è più calma, più fiduciosa, più solida delle altre - spiega l’ex tecnico biancoceleste -.

E gli unici titolari sono più forti, mediamente, degli undici della Juve o dell'Inter".

E sul tecnico Simone Inzaghi, che aveva allenato proprio alla Lazio, Eriksson aggiunge: "Grande persona, non potete immaginare quanto mi rende felice vederlo così in alto. Ed è appena partito. Tra cinque anni chissà dove potrà essere, questa è una carriera destinata a diventare grandissima. Simone è di quelli che si batteranno sempre per lo scudetto e per la Champions. Lo voleva la Juve? E non si sarebbe sbagliata".