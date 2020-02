CALCIOMERCATO FIORENTINA AGENTE VLAHOVIC DARKO RISTIC RINNOVO CONTRATTO - Classe 2000, di talento e forte fisicamente: le prestazioni di Dusan Vlahovic non stanno passando certo inosservate e dopo la doppietta contro la Sampdoria, la Fiorentina è certa di aver una vera e propria stellina tra le propria fila. Un profilo che, però, potrebbe presto fare gola anche ai maggiori top club europei: "Dusan è sempre stato un calciatore importante - spiega in esclusiva ai microfoni di Calciomercato.it, Darko Ristic, agente dell'attaccante viola - È un ragazzo straordinario, che sin da ragazzino in Serbia ha mostrato qualità incredibili. È sempre stato considerato un ragazzino prodigio e con un po' di fortuna e salute, sono convinto che diventerà tra i migliori attaccanti al mondo".

Fiorentina, agente Vlahovic: "Ricevo tante telefonate per lui, presto ne parlerò con Pradè"

D'altronde, il cellulare di Ristic è stato preso d'assalto negli ultimi mesi, di pari passo con l'esplosione di Vlahovic: "Tante squadre chiamano per lui, ogni giorno - spiega l'agente del serbo - Il mio telefono suona sempre, dagli scout ai direttori sportivi tutti sono impazziti per lui. Serie A sta dimostrando cose importantissime, nonostante l'età. Dalla Premier e dai principali campionati europei mi arrivano tante telefonate. L'interesse della Roma? Preferirei non parlarne".

Ragion per cui la Fiorentina intende blindare subito Vlahovic, per cercare di trattenere il serbo e porlo al centro del nuovo progetto targato Commisso: "Parlo spesso con il direttore Pradè, ritiene Dusan un calciatore importante per il presente e per il futuro del club - conclude Ristic - In questo momento siamo alla Fiorentina, il ragazzo è contento a Firenze e presto parleremo di rinnovo. In che tempi? Presto, davvero. In un mese ci siederemo a tavolino con il club per discutere ufficialmente di un nuovo contratto".

