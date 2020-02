CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI SARRI AGNELLI PARATICI NEDVED - I fischi dei tifosi hanno infastidito Paulo Dybala che, dopo il gol del vantaggio contro il Brescia, ha chiesto in maniera esplicita di non contestare la squadra. Ma la prestazione della Juventus di Maurizio Sarri non è piaciuta, visto anche il risultato arrivato con le 'Rondinelle' ridotte in 10 per l'espulsione di Aye. Il gioco latita e le parole dell'allenatore in conferenza stampa hanno certificato le difficoltà incontrate fino a questo momento della stagione, la prima a Torino del 61enne ex guida tecnica di Napoli e Chelsea, tra le altre. "Lo stadio rumoreggia? È un pubblico esigente, sono abituati bene dopo le tante vittorie degli ultimi anni.

Calciomercato Juventus, via Allegri dentro Sarri: la posizione di Agnelli

Anche al 'Bernabeu' ilveniva fischiato al primo passaggio sbagliato… Vivo questo momento con tranquilla, sapevo che sarebbe stato un campionato diverso. Se si parla di vedere un'organizzazione collettiva come in altre mie squadre, qui non si vedrà mai". Dichiarazioni che hanno il sapore della resa, proprio nel momento in cui si è tornato a parlare del suo futuro, con l'ombra di Pep Guardiola che aleggia sulla panchina bianconera, visti i problemi col fair play finanziaro del Manchester City

Per il momento, dunque, grandi cambiamenti tra la Juve di Massimiliano Allegri e quella di Maurizio Sarri non si sono visti, l'attesa rivoluzione stilistica non è ancora avvenuta. Una rivoluzione voluta fortemente dai manager bianconeri, ma non dal presidente Andrea Agnelli: secondo 'La Stampa', infatti, il massimo dirigente del club piemontese avrebbe soltanto sottoscritto la decisione di cambiare guida tecnica alla fine della stagione scorsa a causa della fiducia venuta meno tra la direzione sportiva e lo stesso Allegri. I risultati sono buoni, ma quello che non si vede è il gioco. Ed è, dunque, lecito chiedersi se la Juve abbia fatto bene a cambiare allenatore. I conti, come si suol dire, si fanno alla fine, ma Sarri ha bisogno di dimostrare molto per conquistare Agnelli, la critica e i tifosi.