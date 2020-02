Champions League, presentato il pallone Finale 2020

p>CHAMPIONS LEAGUE PALLONE FINALE 2020 / Nel giorno in cui riparte ufficialmente lacon le prime sfide degli ottavi di finale che danno il via alla fase ad eliminazione diretta, UEFA e Adidas presentano ufficialmente il pallone con cui si giocheranno le restanti partite della massima competizione europea fino al prossimo 30 maggio, quando si giocherà la finalissima allo stadio 'Atatürk' di Istanbul, in Turchia. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

"Ispirato alla città ospitante, dove l'occidente incontra l'oriente, il complesso disegno presenta un'interpretazione artistica fatta a mano di una mappa di Istanbul, che collega in modo unico il continente europeo e asiatico. Evidenziando la profonda cultura dell'arte di Istanbul, le stelle bianche sono state messe in contrasto con una mappa della città stampata a mano. Il Bosforo, un corso d'acqua naturale che attraversa la città, è al centro del pallone. La suggestiva gamma di colori viola si ispira invece al sole che tramonta sopra il fiume da est a ovest" si legge nella nota diffusa dall'UEFA.

