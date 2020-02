Calciomercato, Eriksson riparte dal Brasile

CALCIOMERCATO ERIKSSON / 72 anni compiuti e ancora nessuna intenzione di fermarsi. Sven-Goran Eriksson gira il mondo e dopo l'ultima sfortunata avventura alla guida della nazionale delle Filippine è pronto a ripartire dal Brasile. Lo annuncia in un'intervista concessa al quotidiano 'La Repubblica' nel corso della quale spiega: "L'esperienza con le Filippine è stata breve ma intensa.

Sarò il responsabile del settore giovanile del, è bellissimo lavorare con i giovani e il Brasile è uno dei cuori del calcio". Un'altra avventura, anche se non in panchina questa volta, per il giramondo Eriksson: "Ma possiamo dire che il mio cuore continua a battere a Roma".

