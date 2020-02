CALCIOMERCATO JUVENTUS MILAN LAZIO INZAGHI / Viaggia a ritrmo scudetto la Lazio. Gran parte del merito sta nelle idee e nella gestione di Simone Inzaghi, con i biancocelesti che sono a tutti gli effetti l'anti-Juve dopo il successo nello scontro diretto di domenica all'Olimpico contro l'Inter.

Ma anche lo stesso Inzaghi ha catturato l'interesse sul palcoscenico internazionale, con addirittura il Barcellona che starebbe seguendo da vicino il tecnico di Piacenza in caso di nuovo ribaltone in panchina dopo l'arrivo di Setien per Valverde. L'anno scorso Inzaghi fu nel mirino di Milan e Juventus, prima che le due società virassero rispettivamente su Giampaolo e Sarri.

Il 'Corriere della Sera' non esclude un possibile ritorno di fiamma dei rossoneri e dei campioni d'Italia in futuro, con la Lazio e il patron Lotito che difficilmente però daranno il via libera al tecnico la prossima estate per lasciare la Capitale. Per due motivi: la grande stagione in essere che può portare Immobile e compagni verso il sogno scudetto e il rinnovo del giugno scorso fino al 2021.

