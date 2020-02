Calciomercato, Keane spinge per l'addio di Pogba: Juventus pronta all'assalto

CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA KEANE / Il caso Pogba al ManchesterUnited ormai è deflagrato completamente. Il botta e risposta a distanza tra il manager Solskjaer e l'agente Mino Raiola ha sancito una crisi dalla quale non sarà di sicuro semplice fare marcia indietro.

Anzi, c'è chi come l'ex capitano dei 'Red Devils' Royvede nell'addio di Pogba allo United l'unica soluzione al problema che rischia concretamente di minare anche gli equilibri all'interno del club. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

"Da mesi ormai continua ad arrivare un sacco di rumore dal mondo Pogba - ha detto Roy Keane in alcune dichiarazioni riportate dal 'Daily Mirror' -. La cosa più semplice da fare in estate è venderlo. È un buon giocatore, ma ci sono troppi problemi con lui ed il suo agente per cui vendetelo. A volti devi perdere per vincere. Potrebbe avere dei contraccolpi la cessione, ma ciò che sta accadendo non è corretto nei confronti del club e gli agenti stanno ridendo. Per cui fateli andare via. Non penso che Pogba voglia stare allo United. Per cui, stretta di mano e addio". La Juventus, non è un mistero, sarebbe una soluzione gradita al calciatore e i dirigenti bianconeri lavorano sotto traccia per capire la fattibilità della grande operazione ritorno.

