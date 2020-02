CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS ICARDI / Mauro Icardi è tornato al gol sabato nel match contro l'Amiens. Il centravanti argentino per qualche partita era rimasto a secco, ma il suo bottino resta comunque di tutto rispetto alla prima stagione al Paris Saint-Germain. Sono 19 le reti messe a referto in tutte le competizioni in 28 gare, numeri però che non bastano ad accendere la fantasia dei tifosi parigini e soprattutto del club campione di Francia. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news Clicca Qui!

Il PSG sarebbe infatti intenzionato a non riscattare il giocatore dall'Inter, con i francese che secondo gli accordi pattuiti in estate hanno la possibilità di acquisire l'intero cartellino del classe '93 per 70 milioni di euro.

Calciomercato Inter, il Real torna su Icardi: Modric e Jovic nell'affare

Anche lo stesso Icardi non sarebbe così convinto di proseguire l'avventura sotto la Tour Eiffel, con ilche potrebbe approfittare della situazione per rifarsi sotto come scrive 'Diario Gol'.

I 'Blancos' sono alla ricerca di un centravanti di spessore internazionale per il dopo Benzema, con l'argentino che da tempi non sospetti rientra nelle grazie di Florentino Perez. Il Real vorrebbe trovare un accordo con l'Inter intorno ai 60 milioni di euro, cercando di inserire nell'affare uno tra Jovic e Modric, con l'ex Pallone d'Oro a più riprese accostato ai nerazzurri. Gli spagnoli metterebbero così i bastoni tra le ruote alla Juventus, visto che Icardi resta sempre nei desideri del CFO bianconero Paratici per la prossima estate. E quella merengue, rispetto al trasferimento a Torino, sarebbe la destinazione più gradita alla dirigenza interista.

