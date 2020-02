Calciomercato, ore decisive per il colpo Yaya Toure

CALCIOMERCATO YAYA TOURE BOTAFOGO / Dopo il ripensamento della scorsa estate ed il ritorno in campo con la maglia del Qingdao Huanghai in Cina, Yaya Touré alla soglia dei 37 anni non ha ancora voglia di appendere gli scarpini al chiodo e potrebbe presto ripartire per una nuova avventura.

Dal Brasile, infatti, arriva la notizia di una trattativa molto avviata tra il centrocampista ivoriano e il, che dopo l'ingaggio di Keisukesogna un altro grande colpo di spessore internazionale.

Secondo 'Globoesporte' la giornata di giovedì sarebbe stata fissata come termine ultimo per raggiungere un accordo. L'ex Manchester City chiede un ingaggio sensibilmente più rispetto a quello di Honda che ha già appesantito le casse del club, ma la dirigenza ha ottenuto pareri positivi da sponsor e altri partner che potrebbero contribuire a sostenere l'operazione dal punto di vista economico. La palla è nelle mani del Botafogo, che da Yaya Touré ha ricevuto una disponibilità di massima e soprattutto le cifre che servono per completare l'operazione. Tocca alla società brasiliana trovare i fondi, mentre i tifosi sono già in fibrillazione.