JUVENTUS PJANIC / Obiettivo Lione per Miralem Pjanic. La Juventus tira un sospiro di sollievo dopo il problema musculare accusato dal bosniaco domenica contro il Brescia e che lo aveva costretto a lasciare il campo dopo soltanto 6 minuti.

Per l'ex Roma si tratta di un affaticamento muscolare, che quasi certamente gli farà saltare l'anticipo di campionato con lain programma sabato, con la possibilità però di recuperare per l'andata degli ottavi diin casa dei francesi.

La situazione di Pjanic verrà monitorata giorno dopo giorno, ma c'è ottimismo in Sarri e nel suo staff di riavere il giocatore per il primo round contro il Lione. Senza dimenticare che, dopo la Champions, l'1 marzo all'Allianz Stadium è in programma la partitissima scudetto con l'Inter. Anche Chiellini punta le due sfide con il Lione e i nerazzurri, con il capitano rientrato per uno scampolo di gara contro il Brescia dopo il lungo stop per l'infortunio al ginocchio. Al gruppo questa settimana si riaggregheranno pure Bernardeschi e Khedira, con l'italiano che dovrebbe tornare già per Ferrara nella lista dei convocati. Infine Douglas Costa: il brasiliano, nuovamente ko a Verona, ha messo nel mirino il Derby d'Italia con l'Inter.