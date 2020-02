Roma, il borsino del dopo Petrachi

CALCIOMERCATO ROMA PETRACHI / Fuori dal campo sono giorni di grande lavoro per la Roma che pianifica la rivoluzione in arrivo con Friedkin e getta le basi per il profondo restyling dei prossimi mesi.

Per la parte sportiva in particolare, mentre il futuro del tecnicoè legato ai risultati che saranno raggiunti, per il Ds Gianlucasi prospetta un addio dovuto anche ad una comunicazione dalla quale più volte la società si è dissociata.

Ulteriore conferma in tal senso deriva dall'intensa attività di ricerca di un sostituto del direttore sportivo. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' il sogno del club giallorosso è quello di strappare Andrea Berta all'Atletico Madrid, mentre l'ipotesi Fabio Paratici, CFO della Juventus, resta legata ad un eventuale fallimento del progetto bianconero su più fronti. Altrimenti non si intravedono segnali di addio, così come l'Inter sta blindando Piero Ausilio con un nuovo contratto togliendolo dal calciomercato. Più raggiungibile, invece, Daniele Faggiano che sta facendo bene a Parma.