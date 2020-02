CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS / Nella lunga lista dei calciatori in scadenza di contratto a fine stagione, il nome di Dries Mertens è senza ombra di dubbio uno dei più interessanti e corteggiati a livello internazionale. Ad un passo dal record di marcature con la maglia del Napoli, l'attaccante belga quasi 33enne non ha ancora sciolto le riserve sul suo futuro mentre attorno si sta scatenando un'asta che vede coinvolte tante società importanti.

Ed in attesa di mosse concrete da parte dei club della Premier League, con ilsu tutti fortemente interessato, sul tavolo sono già pronte offerte molto allettanti. Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Il Napoli, in primis, non vuole perderlo e ha giocato la sua carta. De Laurentiis vuole blindarlo e al contratto da 4,2 milioni di euro a stagione è pronto ad aggiungere bonus legati ad obiettivi ambiziosi, per accontentarlo economicamente e convincerlo della bontà del nuovo progetto Napoli che vuole continuare a puntare in alto. Dal Monaco invece è arrivata la proposta 'quasi indecente', con un bonus da 5 milioni di euro alla firma più un biennale da 5 milioni a stagione. Tanti soldi, ma Mertens potrebbe desiderare un'altra sfida per tentare di vincere trofei importanti. Allora ci spera l'Inter, che pure potrebbe inserire un bonus alla firma ma intanto punta su un biennale da quasi 5 milioni all'anno, mentre la Roma secondo il 'Corriere dello Sport' si starebbe ormai defilando.

