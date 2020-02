p>PRIMA PAGINA TUTTOSPORT / La rassegna stampa di Calciomercato.it vi propone i titoli principali sulla prima pagina di oggi, martedì 18 febbraio, di 'Tuttosport':

ECCO PERCHÉ TI FISCHIANO

Prima in campionato, agli ottavi Champions, in semifinale di Coppa Italia: eppure la Juve non piace ai suoi tifosi

Milan in zona Euro, Toro all'inferno

Acerbi, eroe ideale di una Lazio speciale

Rimonte e ko con le big: l'Inter è un'incompiuta