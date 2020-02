MILAN TORINO ANSALDI / Il Torino esce sconfitto da San Siro. Al termine del match contro il Milan ha parlato Ansaldi in zona mista: “La squadra non ha giocato male ma serve una vittoria che potremmo ottenere solo lavorando.

Cosa è mancato? Se avessimo segnato sarebbe cambiato tutto, loro però sono una squadra forte. Problema di testa? Non lo so, ma questa situazione ha creato un ambiente negativo, solo vincendo possiamo svoltare. Zona retrocessione? È normale che ci preoccupa ma questo campionato è così, 2-3 vittorie e puoi svoltare".