Calciomercato Milan, permanenza Pioli | Parla Adani

CALCIOMERCATO MILAN PIOLI ADANI/ Una vittoria fondamentale per il Milan di Stefano Pioli mentre, in sede di calciomercato, impazzano le voci su un possibile avvicendamento in panchina al termine della stagione.

In merito a ciò ha parlato anche Lele, ex giocatore ed opinionista sportivo, ai microfoni di 'Sky Sport': "Deve restare? Senza dubbio, sennò non diamo mai valore al lavoro, poi i giornali scrivono e alimentano sogni illusioni e voci, ma i giocatori hanno bisogno di tempo per crescere. Gli allenatori che lavorano seriamente necessitano rispetto, secondo me se tu scegli un percorso che cambi dopo poche settimane e vai a richiamare uno dei migliori allenatori del campionato italiano, a questo punto devi anche avere la forza di sostenere le sue idee". Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!