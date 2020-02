Milan-Torino, Longo: "Dovremo battagliare. Ecco cosa deve fare Belotti"

MILAN TORINO LONGO / Ancora un KO per il Torino di Moreno Longo che sta attraversando una crisi di risultati profonda. Lo stesso allenatore granata ha commentato la sconfitta di serata contro il Milan ai microfoni di 'Sky Sport': "Posso ritenermi soddisfatto. Per la nostra situazione psicologica è un passo avanti. La squadra non si è mai disunita ed è sempre rimasta in partita. È stato uno degli aspetti positivi, ma c'è tanto da lavorare e migliorare. Tabella? Non mi piacciono perchè quando fai previsioni possono essere sovvertite da tanti fattore. Siamo consapevoli e realisti della situazione. Siamo nella bagarre insieme a tante altre squadre e dovremo battagliare per il nostro obiettivo.

Vedo passi avanti e questo mi fa ben sperare, anche grazie alla disponibilità dei ragazzi". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-TORINO: Bennacer sale in cattedra, top Rebic! Male Ibra-Zaza

Longo ha quindi proseguito su Belotti: "Con Belotti stiamo parlando molto. È un calciatore di alto livello. Deve sprecare meno energie e lavorare più in funzione della porta. Può essere decisamente più efficace e dare un aiuto maggiore sia per lui che con la squadra. Stiamo lavorando su questo, non tanto sul partner da affiancargli".