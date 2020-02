LAZIO LUCAS LEIVA JUVENTUS INTER/ Intervistato ai microfoni di 'GloboEsporte', Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato dell'attuale momento d'oro della sua squadra: "Non me l'aspettavo, il nostro obiettivo era quello di entrare in Champions League.

Da quando sono arrivato in maglia biancoceleste sono arrivati molti risultati, ma il nostro obiettivo è quello di qualificarci per la Coppa dalle grandi orecchie, Juventus e Inter restano le squadre favorite per la vittoria finale, anche se noi siamo lì". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!