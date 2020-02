MILAN TORINO MUSACCHIO / In chiusura di primo tempo Pioli ha dovuto operare un cambio forzato inserendo il giovane Gabbia per l'infortunato Kjaer.

A margine della sostituzione è però scoppiato il giallo relativo a Mateoche ha 'declinato' l'ingresso evidenziando al tecnico del Milan un problema al polpaccio. Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

Un vero e proprio giallo alimentato ulteriormente da quanto accaduto al rientro dagli spogliatoi. Come sottolineato da 'Sky Sport' l'argentino non è rientrato sul terreno di gioco evitando dunque di andare in panchina con gli altri compagni.

