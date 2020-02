MILAN TORINO KJAER INFORTUNIO PIOLI MUSACCHIO GABBIA / Giallo in casa Milan in chiusura di primo tempo a San Siro contro il Torino. Al 43' è infatti andato al tappeto Simon Kjaer, costretto ad alzare bandiera bianca. Pioli ha quindi dovuto operare un cambio forzato proprio al tramonto della prima frazione inserendo il giovane Gabbia.

Curioso però il retroscena relativo alla sostituzione con il tecnico rossonero che aveva mandato a scaldare, il quale è rientrato in panchina ammettendo di non essere in grado di scendere in campo per un problema al polpaccio. Sconsolato Pioli ha quindi lanciato Gabbia nella mischia.

Il mistero relativo alle condizioni del difensore argentino si è infittito ad inizio ripresa quando Musacchio non è rientrato dagli spogliatoi insieme agli altri compagni della panchina. L'ex Villarreal non è dunque arruolabile.