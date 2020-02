Calciomercato Juventus, intrigo Pogba | Raiola tuona

CALCIOMERCATO JUVENTUS RAIOLA POGBA SOLSKJAER / "Paul è un giocatore nostro, non di Mino!". Parole e musica di Solskjaer, allenatore del Manchester United che aveva provato a mettere in chiaro le cose nei confronti dell'agente di Paul Pogba, Mino Raiola. Il potente procuratore dell'ex Juventus non ha chiaramente fatto attendere la propria risposta scagliandosi contro il tecnico norvegese tramite il proprio profilo Twitter: "Paul non è mio e di sicuro non è proprietà di Solskjaer, Paul è di Paul Pogba. Non si può possedere un essere umano già da molto tempo, sia nel Regno Unito che altrove. Spero che Solskjaer non voglia suggerire che Paul sia prigioniero....Prima che commenti quello che dico, dovrebbe informarsi meglio su ciò che è stato detto. Sono un cittadino libero, posso pensare ed esprimere le proprie idee.

Fino ad ora forse sono stato molto gentile con lui. Dovrebbe solo ricordare le cose che ha detto in estate a Paul". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Poi Raiola ha rincarato la dose attaccando Solskjaer: "Penso che Solskjaer possa essere frustrato per diversi motivi e ora stia facendo confusione sui suoi problemi. Penso che Solskjaer abbia altre cose di cui preoccuparsi. Almeno, se fossi in lui lo farei".

