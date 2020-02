Calciomercato Inter, niente addio | Accordo e rinnovo!

CALCIOMERCATO INTER AUSILIO RINNOVO ADDIO/ Negli ultimi mesi, il nome di Piero Ausilio è stato uno dei più chiacchierati in casa Inter in vista di un possibile addio. Il dirigente della Beneamata, attualmente direttore sportivo, è in scadenza di contratto al termine della stagione, ma ci sarebbero novità importanti.

Stando infatti a quanto riportato da 'La Repubblica', Ausilio e i vertici dell'Inter, in particolare Steven Zhang, avrebbero raggiunto un accordo per proseguire il progetto almeno fino al 2022, stesso termine di Antonio Conte, allenatore dei nerazzurri. Da escludere quindi un addio per Ausilio che, al fianco di Marotta, ha fatto sognare i tifosi dell'Inter nelle ultime due finestre di mercato.

