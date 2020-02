CALCIOMERCATO JUVENTUS GUARDIOLA RINNOVO MANCHESTER CITY / In casa Manchester City nei giorni scorsi è arrivata una clamorosa doccia gelata con l'esclusione dalle coppe europee per le prossime due stagioni che ha inevitabilmente innescato una serie di voci sul futuro dei giocatori e di Pep Guardiola. Approfittando anche del momento non certo esaltante della Juventus di Maurizio Sarri, l'allenatore catalano è stato accostato proprio ai pluricampioni d'Italia qualora il matrimonio con l'ex Napoli e Chelsea non dovesse portare i benefici sperati.

Nulla più che una suggestione quella relativa al condottiero dei Citizens che secondo quanto affermato dal proprio agente dovrebbe quantomeno rispettare il contratto in scadenza 2021. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Guardiola da quando allena ha sempre onorato i suoi contratti, non rescindendo mai gli accordi già presi. Secondo quanto sottolineato da 'Sky Sport', a dispetto della situazione spiacevole che ha investito il Manchester City, l'ex allenatore del Bayern Monaco potrebbe addirittura rinnovare l'accordo con il club britannico con buona pace dei suoi estimatori.

